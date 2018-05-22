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FETÖ'den gözaltına alınan 32 kişiden 12’si tutuklandı

Adıyaman merkezli aralarında Malatya'nın da olduğu 20 ilde FETÖ operasyonu yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 32 şahıstan 12’si tutuklandı.

FETÖ'den gözaltına alınan 32 kişiden 12’si tutuklandı

Adıyaman merkezli aralarında Malatya'nın da olduğu 20 ilde FETÖ operasyonu yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 32 şahıstan 12’si tutuklandı.

22 Mayıs 2018 Salı 16:05
FETÖ'den gözaltına alınan 32 kişiden 12’si tutuklandı

Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Konya, Şırnak, Eskişehir, Van, Diyarbakır, Iğdır, İstanbul, Ankara, Bilecik, Batman, Malatya, Elazığ, Hatay, İzmir ve Uşak’ta yapılan eş zamanlı operasyonda 32 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar arasında örgütün büyük bölge sorumluları, muhasebecisi, bölge talebe mesulü, askeri öğrenci sorumluları, bilgi işlem sorumlusu ve örgütün hiyerarşisi içerisinde vazife alan şahıslar olduğu öğrenildi.

20'Sİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Gözaltına alınan ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 32 şahıs, Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 32 şahıstan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 20 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI AÇMIŞLAR

Bazı şahıslarda FETÖ’nün güncel olarak iletişim kurmasını sağlayan Falcon uygulamasının bulunduğu cep telefonları da ele geçirildi. Şahısların cep telefonlarında yapılan incelemelerde ise CRYPTNOTE isimli şifreli not alınmasını sağlayan uygulama, örgütsel faaliyet konuşmaları, örgüte insan kazandırma oranları konuşmaları ve Atatürkçü profilli sosyal medya hesapları ele geçirildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
FetöMalatyaGözaltı
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