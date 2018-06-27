FETÖ'den aranan 1 kişi jandarmaya yakalandı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı yol kontrol noktası ve uygulama bölgesinde 393 Jandarmanın katılımıyla 97 umuma açık iş yeri, 126 metruk bina ve 515 araç kontrol edildi, 3 bin 481 şahsın sorgusu yapıldı. İcra edilen faaliyetler neticesinde 1 araçta yapılan aramada satışa hazır şekilde paketlenmiş 16 fişek ve iki ayrı poşet içerisinde olmak üzere toplam 100 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili D.B., F.K., M.G., Y.E.A., C.D. ve S.G. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak, adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden D.B ve Y.E.A tutuklanarak Malatya Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

52 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde toplam 28 bin 149 kişinin sorgulaması yapıldı, sorgulama neticesinde 52 aranan şahıs yakalandı.

Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda 8 bin 478 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan 135 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 46 araç trafikten men edildi, 50 işçi servis aracı kontrol edildi.

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