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''FETÖ ABLALARINA'' GÖZALTI

FETÖ’nün kadın yapılanmasına operasyon: 15 şüpheli kadın gözaltına alındı

''FETÖ ABLALARINA'' GÖZALTI

FETÖ’nün kadın yapılanmasına operasyon: 15 şüpheli kadın gözaltına alındı

busabahh
busabahh
20 Şubat 2018 Salı 14:28
''FETÖ ABLALARINA'' GÖZALTI

Malatya merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Malatya’daki kadın yapılanmasında yer alan ve örgüt içinde “abla” olarak nitelendirilen 15 şüpheli kadın gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele(TEM)  Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY Silahlı terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik olarak Malatya merkezli 14 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Eş zamanlı yürütülen operasyonda Malatya ile birlikte Hatay, İstanbul, Sivas, Kahramanmaraş, Ankara, Sakarya, Batman, Erzurum, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Trabzon ve Adana illerinde 15 şüpheli kadın gözaltına alındı.

Şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Malatya’daki kadın yapılanmasında il ve ilçe kadın mütevelli heyet ile birlikte bölgeci olarak görev aldıkları belirlendi.  Gözaltı işlemi yapılan şüphelilerin büyük çoğunluğunun eşlerinin de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında tutuklu yada hükümlü olduğu belirlendi.(busabahmalatya.com)

Son Güncelleme: 20.02.2018 17:53
Anahtar Kelimeler:
MalatyaFETÖ/PDY OperasyonuFetö
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