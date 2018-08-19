FETÖ ablalarına ceza

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar H.K., K.D., L.S., H.K., M.A., S.K. jandarma eşliğinde ve tutuksuz sanıklar A.T., B.G., C.K., Afgan uyruklu M.Ş., M.A., M.A., Ö.E., S.A. ve T.Y. ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Ayrıca tutuklu sanık F.Ç. Malatya Kapalı Cezaevi’nden, tutuksuz sanık H.D. Sakarya Adliyesi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır edildi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar F.Ç., L.S., M.A., S.K.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı 8 yıl 9 ay hapis, H.K., H.K., K.D.’ye ise aynı suçtan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. busabahmalatya.com