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Feci şekilde can verdi

Malatya-Adıyaman karayolunda, bir minibüs park halindeki bir kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Feci şekilde can verdi

Malatya-Adıyaman karayolunda, bir minibüs park halindeki bir kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 18:16
Feci şekilde can verdi

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Bozoğlu yönetimindeki 27 AAN 34 plakalı minibüs, Malatya-Adıyaman karayolu Suçatı mevkiinde park halindeki 46 NA 882 plakalı odun yüklü kamyona çarptı. Feci kazada minibüste sıkışan sürücü Bozoğlu ile yanında bulunan Doğan Tekin, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası bulundukları yerden çıkarıldı.

Doğan Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya-Adıyaman KarayoluKaza
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