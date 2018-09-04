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Feci kaza: Otomobil TIR’a çarptı

Doğanşehir ilçesinde otomobilin TIR’a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Feci kaza: Otomobil TIR’a çarptı

Doğanşehir ilçesinde otomobilin TIR’a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

04 Eylül 2018 Salı 17:27
Feci kaza: Otomobil TIR’a çarptı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'dan Malatya istikametine giden Hüseyin Ç. idaresindeki 44 HG 104 plakalı otomobil, Erkenek Tüneli içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu H.P. idaresindeki 47 AE 956 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada sürücü Hüseyin Ç. ve otomobilde bulunan Gülfen D. ağır yaralanırken, Hatice Çiçek ise kaza yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hatice Çiçek'in cenazesi ise nöbetçi cumhuriyet savcısının yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
OtomobilTırKaza
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