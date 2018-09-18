Farklı olaylara karışan 5 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Malatya’da Nasuhi Caddesi’nde silahla yaralama, Tecde Mahallesi’nde kurşunlama ve emeksiz alt geçitte yaralanma olayları ile ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ateşli silahla kasten yaralama, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme, iş yeri kurşunlama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına karışan 5 şüpheli operasyon ile gözaltına aldı.

Asayiş Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen A. A., A. K., H. Ç., M. A. ve C. A. İsimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.