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Evin camından düşen çocuğu iş yerinin tentesi kurtardı

Bolu’da, bir apartmanın 2’inci katındaki camından apartmanın giriş katındaki bir iş yerinin tentesine düşen 6 yaşındaki çocuk, olaydan hafif yaralı olarak kurtuldu.Olay, saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Konuralp Caddesi üzerinde...

Evin camından düşen çocuğu iş yerinin tentesi kurtardı

Bolu’da, bir apartmanın 2’inci katındaki camından apartmanın giriş katındaki bir iş yerinin tentesine düşen 6 yaşındaki çocuk, olaydan hafif yaralı olarak kurtuldu.Olay, saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Konuralp Caddesi üzerinde...

06 Nisan 2018 Cuma 20:58
Evin camından düşen çocuğu iş yerinin tentesi kurtardı

Bolu’da, bir apartmanın 2’inci katındaki camından apartmanın giriş katındaki bir iş yerinin tentesine düşen 6 yaşındaki çocuk, olaydan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Konuralp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte 5 katlı bir apartmanın 2’inci katında yaşayan 6 yaşındaki Hakan Günenç isimli çocuk, annesi mutfakta yemek yaptığı sırada kaldığı odanın açık olan camından aşağı sarktı. Yaklaşık 7 metrelik yükseklikten sarkan Günenç, dengesini kaybederek aşağı düştüğü sırada apartmanın giriş katında bulunan bir iş yerinin tentesine çarptı. Beton zemine düşmekten tente sayesinde kurtulan çocuk, daha sonra toprak zemine düşerek hafif yaralandı. Çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, Günenç’in hafif yaralandığını görünce büyük sevinç yaşadı. Hakan Günenç, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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