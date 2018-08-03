Evi yanan aileye yardım eli

Gerçekleşen projelendirme ve inşaat çalışmalar neticesinde mağduriyet yaşayan aile için tek katlı müstakil bir ev yaptırıldı. Yaşanan talihsiz olaydan dolayı dört aydır birçok sıkıntı yaşayan ve akrabalarının yanında kalan 86 yaşındaki anne Nergis Bakırcı ile oğlu Orhan Bakırcı yeni evlerine taşınarak, yaşadıkları kötü günleri geride bırakmanın huzurunu yaşıyor.

Bakırcı ailesini ziyaret ederek yaşadıkları mutluluğa ortak olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Mollakasım Mahallesi’nde evleri yangınla yok olan ailemizin yeni evlerine taşınmalarının mutluluklarına ortak olduk. Onların sevincini görmek her şeye değdi. Vatandaşlarımızın zor dönemlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yeşilyurt’ta vatandaşlarımızın yüzü gülüyorsa mutlu oluruz. İhtiyaç sahibi insanlarımıza yardım eli uzatmak bizim öncelikli görevimizdir. Yeşilyurt’ta hiç kimsenin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı gelmez, buna da müsaade etmeyiz. Yeşilyurt’ta yaşayan herkesin mutlu ve huzurlu olması için gece gündüz demeden çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.