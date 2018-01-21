Eskişehir’de yaşanan kazaya ilişkin tur şirketinden sosyal medyadan açıklama

Eskişehir’de dün 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 44 kişinin yaralandığı otobüs kazası sebebiyle tur şirketi sosyal medya hesabından yazılı açıklama geldi.

Dün sabah Ankara’dan Bursa yönüne seyreden 06 FL 644 plakalı gezi firmasına ait bir otobüsün Eskişehir yakınlarında yoldan çıkarak ağaçlara çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 44 kişi yaralanmıştı. Bugün kaza ile ilgili tur şirketi sosyal medyadan açıklama yaptı. Açıklamada, kaptanın açıklamalarına göre bir köpek karartısı yüzünden kaza yapıldığı ifade edilerek, "Canlarımızı kaybettik, yaralılarımız var. Ben dün sabah 06.30’dan itibaren Eskişehir’deyim. Rabbim kaybettiğimiz canlarımıza rahmet eylesin, ışıklarda uyusunlar. Yaralılarımıza acil şifalar versin. Kaza yerini birkaç kez konuyla ilgili tecrübeli kişilerle gözlemledik. Ankara’dan gece 23.59’da hareket eden aracımızla birinci kaptan Erkan Aydoğan, Sivrihisar’a kadar araç kullanıyor. Sivrihisar’dan sonra ikinci kaptan Muhsin Özer aracı teslim alıyor, yaklaşık 1 saat sonra Eskişehir-Bursa istikameti 5’inci kilometre civarı araç sağ şeritte 70 kilometre hızla seyir halinde ilerlerken kaptanın ifadesine göre önüne çıkan köpek karartısından dolayı aracı sağa doğru çekiyor. Emniyet şeridinde cüruf malzemeler mevcut olduğundan sağ emniyet şeridinin bittiği notadaki çamura saplanıp araç hakimiyetini kaybediyor. 30 metre ilerideki büyük çınar ağacına çarpıp duruyor. Bunlar tamamen ilk gözlenimlerdir, yetkililer konu ile ilgili daha sağlıklı açıklama yapacaklardır. Hiçbir şey kaybettiğimiz canları geri getirmeyecektir. Rabbim bu acıyı hiç kimseye yaşatmasın. Yaralılarımıza acil şifalar versin, başta yakınlarını kaybedenlere ve bizlere sabırlar ihsan eylesin. Böyle bir olayı kimseye yaşatmasın" denildi.