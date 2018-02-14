Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113455
ALTIN
164.375
DOLAR
3.7951
STERLİN
5.2953
EURO
4.7012

Eski savcı Gültekin Avcı FETÖ’den hakim karşısına çıktı

FETÖ’nün avukatlık yapılanması kapsamında 15 yıla kadar hapsi istenen eski savcı ve avukat Gültekin Avcı’nın yargılanmasına başlandı. FETÖ üyeliği iddiasını reddeden Avcı savunmasında, “Üyesi olduğum Günün Mağdurları Derneğinin FETÖ irtibatı olduğunu nereden bilebilirim? Devlet bilseydi kapatmaz mıydı” dedi.

Eski savcı Gültekin Avcı FETÖ’den hakim karşısına çıktı

FETÖ’nün avukatlık yapılanması kapsamında 15 yıla kadar hapsi istenen eski savcı ve avukat Gültekin Avcı’nın yargılanmasına başlandı. FETÖ üyeliği iddiasını reddeden Avcı savunmasında, “Üyesi olduğum Günün Mağdurları Derneğinin FETÖ irtibatı olduğunu nereden bilebilirim? Devlet bilseydi kapatmaz mıydı” dedi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:14
Eski savcı Gültekin Avcı FETÖ’den hakim karşısına çıktı

FETÖ’nün avukatlık yapılanması kapsamında 15 yıla kadar hapsi istenen eski savcı ve avukat Gültekin Avcı’nın yargılanmasına başlandı. FETÖ üyeliği iddiasını reddeden Avcı savunmasında, “Üyesi olduğum Günün Mağdurları Derneğinin FETÖ irtibatı olduğunu nereden bilebilirim? Devlet bilseydi kapatmaz mıydı” dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün avukatlık yapılanması soruşturması kapsamında ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ ve ’’terör örgütü propagandası yapmak’’ suçlarından 22,5 yıla kadar hapsi istenen Gültekin Avcı’nın yargılanmasına başlandı. İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Gültekin Avcı tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Avcı, hakkındaki suçlamaları reddetti. ByLock programının nasıl bir program olduğunu bilmediğini öne süren Avcı, “ByLock kullanmadım. Whatsapp programını dahi kullanmadım. Üyesi olduğum Günün Mağdurları Derneğinin terör örgütü olduğu söyleniyor. Dernek avukatlardan ve gazetecilerden oluşan bir dernekti. Daha önce yargılandığım davada tahliye olduktan sonra derneğe istifamı vermiştim. Bu derneğin terör örgütü olacağını hiç düşünmedim. Derneğin FETÖ irtibatı olduğunu nereden bilebilirim. Devlet bilseydi kapatmaz mıydı? Şüpheli bir kişiyi görseydim yine üye olmazdım. Atılı suçları kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Avcı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eniştesinin bıçakladığı Iraklı genç ağır yaralandı
Eniştesinin bıçakladığı Iraklı genç ağır yaralandı
Silahlı yaralamaya karışan zanlı tutuklandı
Silahlı yaralamaya karışan zanlı tutuklandı
Tırın dorsesine gizledikleri 310 kilo eroinle yakalanan 4 kişi tutuklandı
Tırın dorsesine gizledikleri 310 kilo eroinle yakalanan 4 kişi tutuklandı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim