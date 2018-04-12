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Eşini, oğlunu ve kayınpederini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Karaman’da eşini, oğlunu ve kayınpederini bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tutuklanırken, yaralıların yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.Olay, iki gün önce akşam saatlerinde merkeze bağlı Sudurağı Beldesi’nde meydana geldi. Alınan...

Eşini, oğlunu ve kayınpederini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Karaman’da eşini, oğlunu ve kayınpederini bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tutuklanırken, yaralıların yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.Olay, iki gün önce akşam saatlerinde merkeze bağlı Sudurağı Beldesi’nde meydana geldi. Alınan...

12 Nisan 2018 Perşembe 15:00
Eşini, oğlunu ve kayınpederini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Karaman’da eşini, oğlunu ve kayınpederini bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tutuklanırken, yaralıların yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Olay, iki gün önce akşam saatlerinde merkeze bağlı Sudurağı Beldesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evine alkollü gelen Savaş B. (44), eşi Nesli (37) ve oğlu Alparslan (18) ve kayınpederi Ali B. (56) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine Savaş B, eline geçirdiği bıçakla eşi, oğlu ve kayınpederini bıçaklayarak yaraladı. Yaralılar çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğüs ve karın bölgelerine aldıkları bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Nesli B., Alparslan B. ile Ali B’nin Karaman Devlet Hastanesinde tedavileri devam ediyor. Yoğun bakım ünitesinde yatan yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Eşini, oğlunu ve kayınpederini bıçaklayan adam tutuklandı

Eşini, oğlunu ve kayınpederini bıçaklayarak ağır yaralayan Savaş B. ise olay günü jandarma tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Savaş B. tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Savaş B.’nin jandarmaya verdiği ilk ifadesinde alkollü olduğu için bir an öfkesine yenilerek olayı gerçekleştirdiğini ve çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
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