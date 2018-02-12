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Esad rejimi, ÖSO ile savaşması için DAEŞ’in İdlib’e geçişine izin verdi

İdlib’teki ÖSO güçleri, Esad rejiminin DAEŞ’in Doğu Hama kırsalı ve İdlib’in güneyine ulaşmalarına imkan sağladığını söyledi.

Esad rejimi, ÖSO ile savaşması için DAEŞ’in İdlib’e geçişine izin verdi

İdlib’teki ÖSO güçleri, Esad rejiminin DAEŞ’in Doğu Hama kırsalı ve İdlib’in güneyine ulaşmalarına imkan sağladığını söyledi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 13:03
Esad rejimi, ÖSO ile savaşması için DAEŞ’in İdlib’e geçişine izin verdi

İdlib’teki ÖSO güçleri, Esad rejiminin DAEŞ’in Doğu Hama kırsalı ve İdlib’in güneyine ulaşmalarına imkan sağladığını söyledi.

Suriye rejimi, DAEŞ’in İdlib’in güneyinde, ÖSO ile DAEŞ arasında şiddetli çatışmaların olduğu Umm el Halayil ve Huveyn beldeleri ve Hama’nın doğusunda bulunan Şatib El Muşeyrifeye köylerine ulaşmasını kolaylaştırdı.

Aktivistler, dün gece İdlib’in Huveyn beldesinde Özgür Suriye Ordusu ile DAEŞ arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı, ancak ÖSO’nun DAEŞ’e can ve maddi kayıplar verdirdiğini ve çok sayıda DAEŞ unsurunu esir aldığını söyledi.

ÖSO birliklerinin koordinatörü Dr. Abdulmunim Zeyneddin, Suriye rejiminin DAEŞ’in Özgür Suriye Ordusunun bulunduğu İdlib’e girmesini sağlayarak şehri tahrip edip ele geçirmek için plan yaptığı konusunda uyarıda bulundu. Dr. Zeyneddin, bu planın bozulması için her türlü hazırlığın yapılması konusunda uyarıda bulundu.

DAEŞ’in, 5 ay önce Hama’nın doğusundaki Ugayribat’ta bin 200 kilometrekarelik bir alanda kalesi durumunda bulunan 150 köyü hiç savaşmadan rejim güçlerine terk etmesinin ardından, rejimin, bölgeye yeniden girmesi için DAEŞ’e kolaylık sağlamasının iki taraf arasında gizli bir anlaşma bulunduğunun belirtisi olarak yorumlandı.
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