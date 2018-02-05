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EROİNLE BİRLİKTE YAKALANDILAR

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen sokak satıcıları ile mücadele çalışmaları yanı sıra ülkemizin doğusundan batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ilimiz giriş-çıkış noktalarında risk analizine dayalı yapılan yol uygulamaları esnasında kontrol edilen bir otobüste durumundan şüphelenilen ve karı-koca oldukları anlaşılan İran uyruklu iki şahsın yapılan kontrollerinde, bayan şahsın üzerine sarılı vaziyette 1080 gr. eroin maddesi ele geçirildi. 

EROİNLE BİRLİKTE YAKALANDILAR

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen sokak satıcıları ile mücadele çalışmaları yanı sıra ülkemizin doğusundan batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ilimiz giriş-çıkış noktalarında risk analizine dayalı yapılan yol uygulamaları esnasında kontrol edilen bir otobüste durumundan şüphelenilen ve karı-koca oldukları anlaşılan İran uyruklu iki şahsın yapılan kontrollerinde, bayan şahsın üzerine sarılı vaziyette 1080 gr. eroin maddesi ele geçirildi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 10:43
EROİNLE BİRLİKTE YAKALANDILAR


Adli makamlara sevk edilen her iki şahıs “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 05.02.2018 14:18
Anahtar Kelimeler:
Malatyaİran UyrukluKarı-kocaEROİN
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