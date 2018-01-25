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Eroin ve bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun’da bir otomobilde yapılan aramada zulada eroin ve bonzai ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışma sonucu...

Eroin ve bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun’da bir otomobilde yapılan aramada zulada eroin ve bonzai ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışma sonucu...

25 Ocak 2018 Perşembe 22:56
Eroin ve bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun’da bir otomobilde yapılan aramada zulada eroin ve bonzai ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışma sonucu Samsun-Ankara yolunda durdurdukları 55 plakalı bir otomobilde "Keita" adlı Narkotik Dedektör Köpeği ile yaptıkları aramada şoför mahallindeki döşeme içine zulalanmış 8 gram eroin ve 83,50 gram bonzai ile geçirdi. Olayla ilgili E.K.(36) ve A.Y.(32) gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. ve A.Y., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
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