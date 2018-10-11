Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94318
ALTIN
231.611
DOLAR
5.9799
STERLİN
7.9136
EURO
6.9195

Erkek cesedi bulundu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Ceyhan Nehri’nde erkek cesedi bulundu. Hayatını kaybeden şahsın kesin ölüm sebebi Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Erkek cesedi bulundu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Ceyhan Nehri’nde erkek cesedi bulundu. Hayatını kaybeden şahsın kesin ölüm sebebi Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:01
Erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Ceyhan Nehri’nin Kaynarca kesimindeki bent üzerinde bir erkek şahsın hareketsiz olarak durduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Cesedi sudan çıkarmak için itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak bent üzerindeki su akışını yavaşlatmak için kanal kapağını açtı.

ELBŞSTAN NÜFUSUNA KAYITLI

Akıntının yavaşlamasının ardından çizmelerle suya giren itfaiye ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı. 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Elbistan nüfusuna kayıtlı olan Ahmet Uzman’a (58) ait olduğu ortaya çıkan ceset, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Ahmet Uzman’ın kesin ölüm sebebi Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Erkek CesediKahramanmaraşMalatya Adli Tıp Kurumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 ilde FETÖ/PDY operasyonu
12 ilde FETÖ/PDY operasyonu
9 adet ruhsatsız silah ele geçirildi
9 adet ruhsatsız silah ele geçirildi
Minibüs, trafiğin ortasında kontrolden çıktı
Minibüs, trafiğin ortasında kontrolden çıktı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim