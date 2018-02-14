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Eniştesinin bıçakladığı Iraklı genç ağır yaralandı

Samsun’da tartıştığı eniştesinin bıçaklı saldırısına uğrayan Iraklı genç ağır yaralandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iraklı Abdullah Sabea H. (21), evli olan...

Eniştesinin bıçakladığı Iraklı genç ağır yaralandı

Samsun’da tartıştığı eniştesinin bıçaklı saldırısına uğrayan Iraklı genç ağır yaralandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iraklı Abdullah Sabea H. (21), evli olan...

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:53
Eniştesinin bıçakladığı Iraklı genç ağır yaralandı

Samsun’da tartıştığı eniştesinin bıçaklı saldırısına uğrayan Iraklı genç ağır yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iraklı Abdullah Sabea H. (21), evli olan ablası Hüda’nın evine gidince burada yabancı erkeklerle karşılaştı. "Bu erkeklerin bu evde işi ne" diyerek tepki gösterip ablasını evden götürmek isteyen Abdullah Sabea H. ile eniştesi Ali Cabbar İ. arasında tartışma çıktı. Enişte Ali Cabbar İ., bıçakla saldırdığı kayınbiraderini sol göğsünden ve sol kolundan bıçaklayarak yaraladı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdullah Sabea H. tedavi altına alındı. Iraklı gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan Iraklı enişteyi arıyor.
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