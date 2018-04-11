Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109253
ALTIN
181.914
DOLAR
4.1494
STERLİN
5.8963
EURO
5.1381

Engellinin akülü sandalyesi ve koltuk değnekleri çalındı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, 2003 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu belden aşağısı sakat kalan 52 yaşındaki Faruk Eryılmaz’ın akülü sandalyesi ile birlikte koltuk değnekleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.Salihli’nin...

Engellinin akülü sandalyesi ve koltuk değnekleri çalındı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, 2003 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu belden aşağısı sakat kalan 52 yaşındaki Faruk Eryılmaz’ın akülü sandalyesi ile birlikte koltuk değnekleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.Salihli’nin...

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:21
Engellinin akülü sandalyesi ve koltuk değnekleri çalındı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, 2003 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu belden aşağısı sakat kalan 52 yaşındaki Faruk Eryılmaz’ın akülü sandalyesi ile birlikte koltuk değnekleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Salihli’nin Yörük Mahallesinde eşi ve otizmli oğlu ile birlikte yaşayan Faruk Eryılmaz’ın akülü aracı ve koltuk değnekleri evinin önünden çalındı. Salihli Tüm Engelliler Derneği Başkanı Gülçin Kocatürk, aynı zamanda dernek üyeleri olan Eryılmaz’ı evinde ziyaret etti. Akülü aracı çalınan Faruk Eryılmaz ve oğlu Fatih Eryılmaz aynı zamanda kendilerinin dernek üyesi olduğunu belirten Kocatürk, “Bizler, sivil toplum kuruluşları, dernekler olarak engelli vatandaşlarımız için her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi için mücadele ederken bir vicdansızın gelip engelli vatandaşımızın akülü aracı ve koltuk değneklerini çalması akıl alır şey değil. Mağdurun eşyası çalınmaz. Bu arkadaşımızın sadece akülü aracı değil, değnekleri değil ayakları çalındı. Üyelerimize bu araçları temin edebilmek için bin bir güçlükleri aşıyoruz. Bu nasıl bir vicdansızlık. Elinizi vicdanınıza koyun. Allah korkusu varsa nasıl çaldıysan bu aracı geri getirin. Bu arkadaşımızın mağduriyeti giderilmeli. Çünkü arkadaşımızın sokağa çıkmaya ihtiyacı var” dedi.

“Elinizi vicdanınıza koyun”

Akülü aracı çalınan Faruk Eryılmaz ise “Bir işim olduğu için akülü aracımla birlikte kısa süreliğine dışarı çıkmıştım. Eve geri geldim ve aracımı apartmanın girişine bıraktım. Evden bir saat sonra geri çıktığımda akülü arabamın yerinde olmadığını gördüm. Bir süre acaba birisi bana şaka mı yapıyor diye düşündüm ama ne yazık ki bulamadım. Bu araç benim elim ayağım konumunda idi. Bütün işlerimi onunla görüyordum. Kimseye muhtaç olmuyordum. Aracım çalındığı için evden dışarı çıkamaz oldum. Aracımı çalanlara sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun” diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gölete düşen otomobilde 3’ü çocuk 4 kişi kayboldu
Gölete düşen otomobilde 3’ü çocuk 4 kişi kayboldu
"Hesaplarınız FETÖ’nün eline geçmiş" deyip 16 bin euro istediler
"Hesaplarınız FETÖ’nün eline geçmiş" deyip 16 bin euro istediler
Şehit ateşi Yenişehir’e de düştü
Şehit ateşi Yenişehir’e de düştü

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim