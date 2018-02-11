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Engelli vatandaşa tokat

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçını izlemek için Ankara 19 Mayıs Stadına tekerlekli sandalye ile gelen engelli vatandaş, özel güvenlik görevlisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından darp edildi.

Engelli vatandaşa tokat

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçını izlemek için Ankara 19 Mayıs Stadına tekerlekli sandalye ile gelen engelli vatandaş, özel güvenlik görevlisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından darp edildi.

11 Şubat 2018 Pazar 13:25
Engelli vatandaşa tokat

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçını izlemek için Ankara 19 Mayıs Stadına tekerlekli sandalye ile gelen engelli vatandaş, özel güvenlik görevlisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından darp edildi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 2. maçında geçtiğimiz salı günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya gelmiş ve mücadele Ankara 19 Mayıs Stadında oynanmıştı. Maçı izlemek için tekerlekli sandalyesi ile stadın kapalı maraton tribününe gelen engelli vatandaş, yan tribüne geçmek isterken özel güvenlik görevlisi olduğu iddia edilen şahıs ile tartıştı. Özel güvenlik görevlisi olduğu iddia edilen şahıs, tekerlekli sandalyede oturan engelli vatandaşı acımasızca tokatladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar araya girerken, o anlar orada bulunan bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Sosyal medyada hızla yayılan videoda özel güvenlik görevlisi olduğu iddia edilen şahsa tepkiler yağdı.
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