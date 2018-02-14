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Engelli kadın ‘yardım bahanesine 45 liramı çaldılar’ diye gözyaşlarına boğuldu

Zonguldak’ta yolun karşısına geçmek için yardım istediği kişiler tarafından cebindeki parasının çalındığını iddia eden yaşlı ve engelli kadın gözyaşlarına boğuldu. Kadının imdadına ise polis ekipleri yetişti.

Engelli kadın ‘yardım bahanesine 45 liramı çaldılar’ diye gözyaşlarına boğuldu

Zonguldak’ta yolun karşısına geçmek için yardım istediği kişiler tarafından cebindeki parasının çalındığını iddia eden yaşlı ve engelli kadın gözyaşlarına boğuldu. Kadının imdadına ise polis ekipleri yetişti.

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:16
Engelli kadın ‘yardım bahanesine 45 liramı çaldılar’ diye gözyaşlarına boğuldu

Zonguldak’ta yolun karşısına geçmek için yardım istediği kişiler tarafından cebindeki parasının çalındığını iddia eden yaşlı ve engelli kadın gözyaşlarına boğuldu. Kadının imdadına ise polis ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre olay kent merkezindeki Fevkani köprüsü üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 10 yıl önce yük treninin üzerinden geçmesi sonucu sol ayağını kaybeden 53 yaşındaki Kübra Meşe, çarşı merkezine inmek üzere Karaelmas Mahallesi’ndeki evinden dolmuşa bindi.

Cebindeki 50 lirasından dolmuş ücretini ödeyen yaşlı kadın, Fevkani köprüsü üzerinde indi. Yolun karşısına geçmek isteyen Meşe, kendisine yardım eden gençlerin parasını çaldığını iddia etti. Telefonunda bakiye bulunmadığı için gençlerden birinin telefonundan eşini aradığını söyleyen Meşe, gençlerin yanından ayrılmasının ardından cebindeki paranın olmadığını iddia etti.

“O parayla kontör yükleyecektim” diye ağladı

Eşi Mehmet Meşe’nin (47) yanına gelmesiyle birlikte polisi aradığını söyleyen Kübra Meşe, “Bozuk param yoktu. Dolmuşçuya 50 lira vermiştim. Para üstünü alıp dolmuştan inmiştim. 45 lirayı cebime koyup bozuk paraları da diğer cebime koymuştum. Bu yaşıma geldim hiç para düşürmedim. Dolmuştan indiğimde para cebimdeydi. Çocuklar geldikten sonra benim param kayboldu. ‘Yavrum benim kontörüm bitti’ demiştim, o parayla da kontör yükleyecektim. Eşimi aramamı söyledim. Onun telefondan eşimi aradık. Ben arabadan indiğimde param cebimdeydi. Çocuklar beni yolun karşısına geçirdikten sonra para aklıma geldi, baktım yoktu” diye gözyaşı döktü.

Eşinin yardımıyla polis otosuna bindirilen Meşe’nin tekerlekli sandalyesini bagaja koyarak yardım eden polisler, karakolun yolunu tuttu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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