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Engelli genç kaçırdığı otobüste uyurken yakalandı

Bursa’da, anahtarı üzerinde unutulan özel halk otobüsünü kaçıran zihin engelli genç, uzun süre gezdikten sonra benzinliğe çektiği otobüste uyurken polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Bursa’da toplu ulaşımda kullanılan...

Engelli genç kaçırdığı otobüste uyurken yakalandı

Bursa’da, anahtarı üzerinde unutulan özel halk otobüsünü kaçıran zihin engelli genç, uzun süre gezdikten sonra benzinliğe çektiği otobüste uyurken polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Bursa’da toplu ulaşımda kullanılan...

06 Nisan 2018 Cuma 14:44
Engelli genç kaçırdığı otobüste uyurken yakalandı

Bursa’da, anahtarı üzerinde unutulan özel halk otobüsünü kaçıran zihin engelli genç, uzun süre gezdikten sonra benzinliğe çektiği otobüste uyurken polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa’da toplu ulaşımda kullanılan 16 M 00013 plakalı özel halk otobüsünün şoförü P.Ç., aracı Osmangazi’ye bağlı Emek Mahallesi’Nde ağaçlık alana park etti. Otobüs şoförü dalgınlıkla anahtarı üzerinde bıraktı. İnegöl’de Yenice Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nda eğitim gören zihin engelli Tayfur S, Bursa’daki ailesinin yanına gittiğinde, anahtarı üzerinde bırakılan otobüsü çalıştırıp kaçırdı. Otobüsle İnegöl’e gelen genç, gece saatlerinde uykusu gelince otobüsü Bursa-Ankara kara yolu üzerinde Rehber kavşağı mevkiinde faaliyet gösteren petrol istasyonuna park ederek uyumaya başladı. Otobüste yatan gençten şüphelenen emniyet ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda, otobüsün çalındığını tespit etti. Engelli genci gözaltına alan emniyet ekipleri, Tayfur S’yi jandarma ekiplerine teslim etti. Genç, otobüs sahibinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.
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