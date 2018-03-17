ENGELLİ GENÇ 3 GÜNDÜR KAYIP!

İlçeye bağlı Hacılar Sıragöz Mahallesi’nde yaşayan engelli Selimcan Kelleci 3 gün önce bir anda ortadan kaybolmuştu. Ailenin ihbarı üzerine alarma geçen jandarma ekipleri Tohma Çayı yanında gencin kıyafetlerini bulunca engelli gencin çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine Malatya Büyükşehir İtfaiye Dairesine bağlı dalgıçlardan ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıçlarından yardım istemişti.

Kayıp genci bulmak için su altı dalgıçlarının suyun içinde Jandarma ekiplerinin de çevre mahallelerde yaptığı arama çalışmalarından bir sonuç elde edilemezken ailesi çocuklarının bulunması için bütün ihtimalleri deniyor.



Çocuklarının bulunması için vatandaşlardan da yardım isteyen aile, 1.75 boyunda, 75 kilo ağırlığında, beyaz tenli, kahverengi gözlü, saçı tıraşlı ve üzerinde kırmızı tişörtü olan Selimcan Kelleci’yi bulanların insanlık namına kendilerine ulaşmasını istiyor.

