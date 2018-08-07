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Emniyetten günübirlik kiralanan evlere operasyon

Malatya Emniyeti tarafından günübirlik kiralanan evlere yönelik olarak operasyon gerçekleştirildi.

Emniyetten günübirlik kiralanan evlere operasyon

Malatya Emniyeti tarafından günübirlik kiralanan evlere yönelik olarak operasyon gerçekleştirildi.

07 Ağustos 2018 Salı 16:17
Emniyetten günübirlik kiralanan evlere operasyon

27 ekip ve 90 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 115 günübirlik kiralanan ev kontrol edilirken 2 işyerine müşteri bilgilerini anlık olarak kimlik bildirme sistemine göndermemekten toplamda 11 bin 884 TL idari para cezası, 2 işyerine ise çalışanların kimlik bilgilerini ilgili polis merkezine bildirmemekten toplam bin 42 TL idari para cezası uygulandı.

1 işyeri de ikinci defa müşteri bilgilerini anlık olarak Kimlik Bildirim Sistemine göndermediğinden işyerinin kapatılması için ilgili belediye başkanlığına yazı ile bildirildi. busabahmalatya.com

İHA

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EmniyetGünübirlikKiraEvOperasyon
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