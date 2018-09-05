Emniyetten aylık bilanço

“İl Emniyet Müdürlüğü olarak Malatya halkımızın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından 2018 yılı Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda; TEM ve KOM Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY’nin ilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 27 şahıs hakkında işlem yapılmış; bunlardan 3 şahıs tutuklanmış, 13 şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmış, 27 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmış, 1 şahıs firari olarak aranmaktadır.

Ayrıca FETÖ/PDY’ye yönelik olarak farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda 1 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Talimatı veren İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir.

294 ADET ELEKTRONİK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve Mali Suçlara yönelik yapılan çalışmalarda; 5607 Sayılı Kanun Kapsamında (16) şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden; 13 bin 280 adet içerisi tütün doldurulmuş makaron, 145 adet kaçak cep telefonu, 4 bin 637 paket Kaçak Sigara, 165 kg nargile tütünü ve 294 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK’nın 188/3. (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak) ve TCK’nın 191. maddesinden (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) Temmuz ayı içerisinde ilimiz genelinde toplam 19 operasyon gerçekleştirilmiş, yapılan çalışmalarda 31 şahıs gözaltına alınmıştır. Bu şahıslardan 12 şahıs hakkında TCK’nın (188/3.), 19 şahıs hakkında TCK’nın (191.) kapsamında adli işlem yapılmıştır. Adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 3 şahıs adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştır.

Yapılan bu operasyonlar sonucu; 1.195 kg. (esrar), 23 gr. (sentetik kannabinoid), 60 mg. metamfetamin, 24 adet (ecstasy), 209 adet (kullanımı reçeteye tabi hap), 696 gr. eroin, 23 kök (kenevir) bitkisi ele geçirilmiştir.

7 FAİLİ MEÇHUL OLAY AYDINLATILDI

56 bin 353 şahsın GBT’si yapılmış, aranan 159 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, 26 ruhsatsız tabanca, 20 kuru sıkı tabanca, 22 av tüfeği, 1 adet av tüfeği kartuşu, 349 adet çeşitli çaplarda fişek, 16 adet uyuşturucu hap, 578,4 gr uyuşturucu maddesi, 29 kesici alet ve 7 faili meçhul olay aydınlatılmıştır.

Ayrıca 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde 2 iş yerine müşteri bilgilerini anlık göndermediğinden dolayı 11,884 TL idari para cezası uygulanmıştır. 2 iş yerine çalışan personelini bildirmediğinden dolayı bin 42 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 1 şahsa Kayıt Dışı Günü Birlik Kiralama işi yaptığından dolayı 11,885 TL İdari Para Cezası uygulanmıştır.

46 bin 236 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 3 bin 349 araç sürücüsü ve 7 bin 606 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 3 milyon 316 bin 918 TL cezai işlem uygulanmıştır.

117 araç sürücüsünün ehliyetine el konulmuş, 771 araç trafikten men edilmiştir, 15 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulanmıştır, 107 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 22 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulanmıştır.

Ayrıca ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapan 4 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır.” busabahmalatya.com