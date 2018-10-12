Emniyet göz açtırmıyor

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan çalışmalar neticesi gerçekleştirilen 8 ayrı operasyonda toplam 15 bin 980 dal içi tütün doldurulmuş makaron, 2 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara, bin 600 gram gümrük kaçağı nargile tütünü, 122 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve başlığı, 15 şişe el yapımı boğma rakı ele geçirilmiştir.Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan yasal işlem yapılmıştır” denildi. (Haber Merkezi)