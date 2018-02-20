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ELEKTRİK TRAFOSUNU YERİNDEN SÖKTÜ

Malatya'da kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden ehliyetsiz sürücü, çarptığı elektrik trafosunu yerinden söktü.

ELEKTRİK TRAFOSUNU YERİNDEN SÖKTÜ

Malatya'da kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden ehliyetsiz sürücü, çarptığı elektrik trafosunu yerinden söktü.

busabahh
busabahh
20 Şubat 2018 Salı 11:02
ELEKTRİK TRAFOSUNU YERİNDEN SÖKTÜ

Kaza sabah karşı Akpınar Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ. Ö. yönetimindeki otomobil Cezmi Kartay Caddesi'nden Akpınar Meydanı'na dönüş yaptığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan elektrik trafosuna çarptı.

Çarpmanın etkisi ile elektrik trafosunun yerinde söküldüğü kazada, otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen trafik ekipleri ehliyetinin bulunmadığını tespit ettiği İ. Ö.'yü önce hastaneye sonrada ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 20.02.2018 11:15
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