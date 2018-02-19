Elbise askısı dolu kolilerden kaçak sigara çıktı

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu tırda elbise askısı dolu kolilerin içerisinde 40 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Adana’dan Aksaray istikametine seyreden tırı durdurdu. Tırın dorsesinde arama yapan polis, elbise askısı dolu kolilerin içerisine gizlenmiş çeşitli markalarda 40 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Tır sürücüsü Kahraman Ç. (35) gözaltına alınırken, kaçak sigaralara el konuldu.
19 Şubat 2018 Pazartesi 13:09