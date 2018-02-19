Elbise askısı dolu kolilerden kaçak sigara çıktı

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu tırda elbise askısı dolu kolilerin içerisinde 40 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize...