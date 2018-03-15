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ELAZIĞ’DAKİ FETÖ OPERASYONUNDA 29  KİŞİ TUTUKLANDI

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 49 şüphelinden 29’u tutuklandı. Operasyon yapılan iller arasında Malatya'da vardı.

ELAZIĞ’DAKİ FETÖ OPERASYONUNDA 29  KİŞİ TUTUKLANDI

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 49 şüphelinden 29’u tutuklandı. Operasyon yapılan iller arasında Malatya'da vardı.

busabahh
busabahh
15 Mart 2018 Perşembe 17:40
ELAZIĞ’DAKİ FETÖ OPERASYONUNDA 29  KİŞİ TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Kanun Hükmündeki Kararname ile kapatılan okul ve dershanelerde çalışan 53 şüpheli tespit edildi.

Bunun üzerine polis eş zamanlı olarak iki farklı operasyonun ilkini Elazığ merkezli Siirt, Çanakkale, Zonguldak, Adıyaman, Aydın, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, İstanbul, Antalya, Malatya, Mersin, Ordu ve Aksaray’da gerçekleştirdi. İkinci operasyon ise yine Elazığ merkezli Şanlıurfa, Osmaniye, Çorum, Sinop, Kahramanmaraş, İstanbul, Malatya, Van ve Adıyaman’da yapıldı. Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 53 şüpheliden 49’u gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen ve mahkeme karşına çıkartılan 49 şüphelinden 29’u tutuklanırken, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Elazığ FetöMalatya
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