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Elazığ'da emekli ikramiyesini çaldı, Malatya'da yakalandı

 Elazığ'da bir emeklinin bin TL'lik bayram ikramiyesini çalan 3 şüpheli polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan araştırmada şüphelilerin Malatya'da olduğu belirlendi.

Elazığ'da emekli ikramiyesini çaldı, Malatya'da yakalandı

 Elazığ'da bir emeklinin bin TL'lik bayram ikramiyesini çalan 3 şüpheli polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan araştırmada şüphelilerin Malatya'da olduğu belirlendi.

21 Haziran 2018 Perşembe 15:30
Elazığ'da emekli ikramiyesini çaldı, Malatya'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da emekli bir kişinin, bankadan çektiği bayram ikramiyesi yankesicilik yöntemi ile çalındı.Parasının çalındığını fark eden şahıs, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma yaparak şüphelilerin önce eşkal bilgisini ardından da kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerin K.Y, T.E. ve M.Ş. olduğunun ortaya çıkması üzerine yapılan araştırmada Malatya'da oldukları belirlendi. 3 şüphelide polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. 
Emniyette ifadesi alınan şüpheliler "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerin 3'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaElazığBayram IkramiyesiHırsızlık
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