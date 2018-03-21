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EKİPLER BİLGİLENDİRİYOR

‘Sahte para, internet ortamındaki güvenlik, dolandırıcılık ve çocuk istismarı’ gibi konularda esnaf ve vatandaşları bilgilendiren Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlar tarafından takdir toplamaya devam ediyor.

EKİPLER BİLGİLENDİRİYOR

‘Sahte para, internet ortamındaki güvenlik, dolandırıcılık ve çocuk istismarı’ gibi konularda esnaf ve vatandaşları bilgilendiren Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlar tarafından takdir toplamaya devam ediyor.

busabahh
busabahh
21 Mart 2018 Çarşamba 11:05
EKİPLER BİLGİLENDİRİYOR

Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Malatya Şire Pazarı esnaflarına broşür dağıtarak ‘Sahte para, internet ortamındaki güvenlik, dolandırıcılık ve çocuk istismarı’ gibi konularda esnaf ve vatandaşları bilinçlendiren ekipler, halkın gönlünde yer ediniyor.

Ekiplerin önemli konuları hem broşürlerle hem de şifahi olarak kendilerine anlattıklarını dile getiren Emin Koca isimli vatandaş, başta Malatya İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve ekiplerine teşekkür etti.

DAHA YARARLI OLUYOR

Ekiplerin bilgilendirmesinin akıllarda daha fazla yer edindiğini söyleyen Koca, “Ekipler bize çocuk istismarı, dolandırıcılık ve sahte parayla ilgili önemli bilgiler verdi. Hatta broşürler dağıttılar. Bu gibi konuların anlatılması eminim toplumdaki bilinçlenmeyi de artıracak. Elbette ki, bu konuları TV ve internet ortamında da öğrenebiliyoruz. Ancak ekiplerin halkın arasına karışarak bu gibi konuları anlatması daha da yararlı oluyor. Hem polis-vatandaş birleşiyor hem de bu gibi konular akıllarda daha da yer ediniyor. Ben başta İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere halkın arasına karışan ve gece gündüz demeden çalışan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi

Son Güncelleme: 21.03.2018 12:26
Anahtar Kelimeler:
BusabahmalatyaPolis Vatandaşı UyarıyorInternet OrtamıSAHTE PARA
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