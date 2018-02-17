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(Duzeltme) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle mezun olan astsubay, trafik kazasında şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı’ndan 3.5 ay önce mezun olan Piyade Astsubay Çvş Osman Çalışmaz, kurs için geldiği İstanbul Tuzla’da karşıdan karşıya geçerken çarpan...

(Duzeltme) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle mezun olan astsubay, trafik kazasında şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı’ndan 3.5 ay önce mezun olan Piyade Astsubay Çvş Osman Çalışmaz, kurs için geldiği İstanbul Tuzla’da karşıdan karşıya geçerken çarpan...

17 Şubat 2018 Cumartesi 15:45
(Duzeltme) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle mezun olan astsubay, trafik kazasında şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı’ndan 3.5 ay önce mezun olan Piyade Astsubay Çvş Osman Çalışmaz, kurs için geldiği İstanbul Tuzla’da karşıdan karşıya geçerken çarpan araç nedeniyle ağır yaralandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazanın ardından 5 gün yaşam mücadelesi veren Çalışmaz, şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Milil Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Genel Kurmay Başkanı Hulisi Akar ile birlikte katıldığı törenle Balıkesir’deki Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı’ndan mezun olan 1518 muvazzaf astsubay arasında yer alan Piyade Astsubay Çvş Osman Çalışmaz, İstanbul tuzla Piyade Okulu’nda kursa alındı. 10 Şubat Cumartesi günü alış veriş yapmak üzere akşam saat 21:30 sıralarında kışladan çıkan Çalışmaz’a yolda araç çarptı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kışladan alış veriş için yolun karşısına geçmek isteyen Çalışmaz’ın kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İlk şeritten kontrollü bir şekilde geçen Çalışmaz, hızlanarak karşıya geçmeye çalışıyor. bu esnada gelen aracı fark etmeyen Çalışmaz, aracın altında kalarak ağır yaralınıyor. Kaza sonrası sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen aracın ise kaza sonrasında gözaltına alındığı belirtildi.

Ağır yaralanan Çalışmaz ise Kışladan gönderilen ambulans ile Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde bir kaç kalbi duran asker, doktorların müdahalesi ile yeniden yaşama döndürüldü. En son Perşembe günü uyandırılmaya çalışırken kalbi duran Çalışmaz, yeniden kalbi durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çalışmaz, şehit oldu.

Çalışmaz’ın cenazesi defin işlemlerinin ardından Gaziantep’e getirildi. Şehidin cenazesi, Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi’nde öğle namazını müteakip, gerçekleştirilen askeri törenin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Uzman Çavuş olan kardeşleri Ömer ve Ahmet ile babası Şıho’nun da katıldığı cenaze törenine askeri erkan da yer aldı. Şehidin yakınları ise göz yaşlarına boğuldu. Şehit yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Öte yandan, şehit Osman Korkmaz’ın, bir hafta önce memleketine gelerek kardeşinin nişanına katıldığı öğrenildi.
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