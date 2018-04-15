Düzce’de pat pat kazası: 1 ölü

DÜZCE (İHA) – Düzce’de patpat diye adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Akçakoca ilçesi Sarıyayla köyü Yatakyeri mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fındık bahçesine gübre atmak için patpata gübre çuvallarını yükleyen Haşim Cingirt (68), Sarıyayla köyüne doğru yola çıktı. Yatakyeri mevkiinde arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle kontrolden çıkan gübre yüklü patpatın altında kaldı. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine köye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde öldüğü anlaşılan Haşim Cingirt, Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.