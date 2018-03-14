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Düzce Polisinden uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri durumundan şüphelenip durdurdukları 2 şahsın üzerinde satışa hazır halde 30 gram sentetik kannabinoid maddesi ve bir miktar extacy hap yakalandı.Düzce il Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından...

Düzce Polisinden uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri durumundan şüphelenip durdurdukları 2 şahsın üzerinde satışa hazır halde 30 gram sentetik kannabinoid maddesi ve bir miktar extacy hap yakalandı.Düzce il Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından...

14 Mart 2018 Çarşamba 15:12
Düzce Polisinden uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri durumundan şüphelenip durdurdukları 2 şahsın üzerinde satışa hazır halde 30 gram sentetik kannabinoid maddesi ve bir miktar extacy hap yakalandı.

Düzce il Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekiplerince Aziziye Mahallesi Eski SSK Hastanesi civarında yürütülen devriye hizmetlerinde durumundan şüphelenilen 2 şahıs durduruldu. Şahısların üzerilerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ele geçirilerek gözaltına alındılar. Şüpheli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 18 fişek halinde toplam daralı 30 gram sentetik kannabinoid maddesi ve bir miktar extacy hap ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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