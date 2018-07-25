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Duyar, Ekip ve Kitap geçit vermedi

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde tütün tespit köpeği Duyar ile uyuşturucu madde arama köpekleri Ekip ve Kitap’ın katılımı ile çok sayıda madde ele geçirildi.

Duyar, Ekip ve Kitap geçit vermedi

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde tütün tespit köpeği Duyar ile uyuşturucu madde arama köpekleri Ekip ve Kitap’ın katılımı ile çok sayıda madde ele geçirildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:21
Duyar, Ekip ve Kitap geçit vermedi


Konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde 17 - 24 Temmuz 2018 tarihleri arasında meydana gelen kaçakçılık suçları kapsamında Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kale ilçesi Kömürhan Köprüsü yol kontrol ve arama noktasında, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsün bagaj kısmında yapılan kontrolde, tütün tespit köpeği ‘DUYAR’ın su dinamosu görünümü verilmiş (8) adet metal kutulara tepki vermesi neticesinde yapılan aramada kutuların içerisine gizlenmiş vaziyette 2 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili N.B. isimli şüpheli yakalanarak hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatılmıştır.

ŞAHNAHAN’DA OPERASYON

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi’nde H.B. isimli şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği yönünde bilgi alınmasına müteakip, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şüphelinin Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi’nde bulunan adresinde uyuşturucu madde arama köpekleri ‘EKİP’ ve ‘KİTAP’ın da katılımı ile yapılan aramada, şahsın evinin yanında bulunan üstü yıkılmış vaziyette kerpiçten yapılmış eski yapı içerisinde 2 bin 409 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Kenevir bitkileri olay yerinde yakılarak imha edilmiş, şüpheli H.B. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca hakkında adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır.

23 BİN KİŞİ SORGULANDI

Asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde toplam 23 bin 187 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 57 aranan şahıs yakalanmıştır.

Trafik timleri tarafından 17–24 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 5 bin 756 araç kontrol edilmiştir. Trafik kurallarına uymayan 218 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmış, 67 araç trafikten men edilmiş, 21 işçi servis aracı kontrol edilmiştir.”

HABER MERKEZİ

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Malatya İl JandarmaKomutanlıkMalatyaDuyar Ekip Ve Kitap
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