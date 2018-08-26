Düşen vatandaşa TSK'dan yardım

TSK'dan yapılan açıklamada, "Malatya Pütürge’de kayalıklardan düşen bir vatandaşımız, yapılan yardım talebi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopterle şehir merkezindeki bir hastaneye tahliye edilmiştir" denildi.
İHA
Pütürge’de kayalıklardan düşen bir vatandaşın imdadına Kara Kuvvetleri Komutanlığı yetişti.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Malatya Pütürge’de kayalıklardan düşen bir vatandaşımız, yapılan yardım talebi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopterle şehir merkezindeki bir hastaneye tahliye edilmiştir" denildi.
İHA