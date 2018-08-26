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Düşen vatandaşa TSK'dan yardım

Pütürge’de kayalıklardan düşen bir vatandaşın imdadına Kara Kuvvetleri Komutanlığı yetişti.

Düşen vatandaşa TSK'dan yardım

Pütürge’de kayalıklardan düşen bir vatandaşın imdadına Kara Kuvvetleri Komutanlığı yetişti.

26 Ağustos 2018 Pazar 10:38
Düşen vatandaşa TSK'dan yardım

TSK'dan yapılan açıklamada, "Malatya Pütürge’de kayalıklardan düşen bir vatandaşımız, yapılan yardım talebi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopterle şehir merkezindeki bir hastaneye tahliye edilmiştir" denildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
PütürgeKayalıklardan Düşen Bir Vatandaş
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