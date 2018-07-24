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Düğün yolculuğu kötü bitti

Düğüne giden bir ailenin bulunduğu minibüs, Akçadağ ilçesinde bariyerlere çarptı. Feci kazada 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan minibüs sürücüsü Yalçın Baydoğan ile İlayda Durdu’nun durumlarının ağır belirtiliyor.

Düğün yolculuğu kötü bitti

Düğüne giden bir ailenin bulunduğu minibüs, Akçadağ ilçesinde bariyerlere çarptı. Feci kazada 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan minibüs sürücüsü Yalçın Baydoğan ile İlayda Durdu’nun durumlarının ağır belirtiliyor.

24 Temmuz 2018 Salı 10:29
Düğün yolculuğu kötü bitti

Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi Kantar mevkiinde meydana geldi. Malatya kent merkezindeki bir düğüne katılmak üzere Akçadağ ilçesinden yola çıkan Yalçın Baydoğan (43) idaresindeki 23 KD 440 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan Sude Naz Baydoğan (10), Yalçın Baydoğan (43), Nurcihan Hanım Baydoğan (15), Tuğba Baydoğan, (12) Burcu Durdu (17), Gizem Baydoğan (9), İlayda Durdu (11), Kadir Durdu (40), Tuğçenur Çetin (16) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılardan 2'si Akçadağ Devlet Hastanesi’ne diğerleri ise Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan minibüs sürücüsü Yalçın Baydoğan ile İlayda Durdu’nun durumlarının ağır belirtiliyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Anahtar Kelimeler:
AkçadağDüğün KazasıYalçın BaydoğanIlayda Durdu
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