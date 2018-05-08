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Düğün dönüşünde kaza

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir otomobil elektrik direğine çarptı. Yaşanan kaza sonrasında 2 çocuk 6 kişi yaralandı.

Düğün dönüşünde kaza

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir otomobil elektrik direğine çarptı. Yaşanan kaza sonrasında 2 çocuk 6 kişi yaralandı.

08 Mayıs 2018 Salı 15:17
Düğün dönüşünde kaza

Edinilen bilgiye göre bir akrabalarının düğününden dönenlerin bulunduğu otomobil, Doğanşehir- Polat arasında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. 
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken araç içerisine sıkışan bazı yaralıları Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı kurtarma ekipleri kurtardı. 
Kazada yaralanan sürücü V. Ü. (30) ile birlikte araçta bulunan S. Ü. (20), S. Ü. (18), A. Ü. (3) E. Ü. (2), ve K. Ü. (50) ambulanslar ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
KazaDoğanşehirYaralı
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