Dolandırıcı Malatya’da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da temelden veya kaba inşaatı tamamlanmış olan inşaatları noter sözleşmesi yaparak vatandaşlara satan, anlaşma süresince inşaatları tamamlayamayan ve ayrıca aynı daireleri birden fazla kişiye satan bir müteahhit, 12 şahıstan 1 milyon 200 bin lira dolandırdı. Dolandırılanların ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müteahhidin B.A. olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalar neticesinde A., üzerinde sahte kimlikle Malatya’da yakalanarak gözaltına alındı. Elazığ’a getirilen ve adliyeye sevk edilen A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.