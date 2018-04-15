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Diyarbakır’da narko terör uygulaması

Diyarbakır’ın merkez 4 ilçesinde eş zamanlı olarak narko terör ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.Diyarbakır’da çok sayıda polisin katılımıyla merkez Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde narko terör ve asayiş uygulaması...

Diyarbakır’da narko terör uygulaması

Diyarbakır’ın merkez 4 ilçesinde eş zamanlı olarak narko terör ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.Diyarbakır’da çok sayıda polisin katılımıyla merkez Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde narko terör ve asayiş uygulaması...

15 Nisan 2018 Pazar 18:55
Diyarbakır’da narko terör uygulaması

Diyarbakır’ın merkez 4 ilçesinde eş zamanlı olarak narko terör ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Diyarbakır’da çok sayıda polisin katılımıyla merkez Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde narko terör ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat, Terörle Mücadele, Asayiş şube müdürlüklerince il genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının muhafazası ile uyuşturucu madde kullanan şahıs ve satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilen uygulama farklı noktalarda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Uygulamada umuma açık yerler ve çevrelerinde aramalar yapılırken, şüpheli görülen şahıslar Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi.
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