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Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 13 yaralı

Diyarbakır-Silvan karayolunda minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kazada, araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı....

Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 13 yaralı

Diyarbakır-Silvan karayolunda minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kazada, araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı....

15 Nisan 2018 Pazar 15:26
Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 13 yaralı

Diyarbakır-Silvan karayolunda minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kazada, araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinden geçen düğün konvoyundaki 5 araç da birbirine girerken, bu kazada da maddi hasar meydana geldi.

Kaza, 14.30 sıralarında, Silvan karayolu Çemberli köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır istikametine doğru seyir halinde bulunan 13 AT 078 plakalı hafif ticari araç, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak, karşı yönden gelen 21 SZ 787 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada, 14 kişi yaralandı. Kazayı görevden dönerken fark eden güvenlik güçleri, bir taraftan yaralıların yardımına koşarken, diğer taraftan da itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aralarında araçlarda sıkışanların da bulunduğu yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, olay yerinden geçen düğün konvoyundaki 5 araç da birbirine girdi. Bu kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
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