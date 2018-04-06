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Diyarbakır’da dev asayiş uygulaması

Diyarbakır’da terör örgütü yandaşlarının korsan gösterilerine sahne olan, uyuşturucu satıcılarının yoğun olduğu sokaklar, polisin art arda düzenlediği operasyonlarla huzura kavuştu.Diyarbakır’da terör örgütü yandaşlarının gösterilerine...

Diyarbakır’da dev asayiş uygulaması

Diyarbakır’da terör örgütü yandaşlarının korsan gösterilerine sahne olan, uyuşturucu satıcılarının yoğun olduğu sokaklar, polisin art arda düzenlediği operasyonlarla huzura kavuştu.Diyarbakır’da terör örgütü yandaşlarının gösterilerine...

06 Nisan 2018 Cuma 23:27
Diyarbakır’da dev asayiş uygulaması

Diyarbakır’da terör örgütü yandaşlarının korsan gösterilerine sahne olan, uyuşturucu satıcılarının yoğun olduğu sokaklar, polisin art arda düzenlediği operasyonlarla huzura kavuştu.

Diyarbakır’da terör örgütü yandaşlarının gösterilerine sahne olan, uyuşturucu satıcılarının yoğun olduğu Benusen ve Şehitlik Mahallerinin sokaklarında art arda düzenlendiği operasyonlarla temizledi. Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için polis ekipleri bir dönem girilemez denilen sokaklarda asayiş uygulaması yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, helikopter destekli KOM, Narkotik, Çocuk, TEM, Güvenlik, Çevik Kuvvet, Özel Harekât, Havacılık, Foto Film, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerinin destek verdiği uygulamaya 25’i amir 360 personel katıldı. Oluşturulan 8 sabit ve 5 seyyar uygulama noktasının yanı sıra 6 güzergâhta eş zamanlı olarak arama ve tarama faaliyetleri yapıldı.

Sokaklar bir bir tarandı

Polis ekipleri, dar sokaklara girerek şüpheli gördüğü şahısları GBT taramasında geçirdi ve şüpheleri araçları aradı. Helikopterden an be an alınan veriler doğrultusunda sokaklarda görülen şüpheli hareketler incelendi. Uygulama neticesinde yaralama suçundan aranması olan 1 şahıs yakalandı, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 17 şahsa askerlik yönünden gerekli tebliğ işlemleri yapıldı. 1 araca 108 TL trafik cezası uygulanırken, 1 şahıs üzerinden de 7 gram esrar ele geçirildi.
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