Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115858
ALTIN
162.217
DOLAR
3.7712
STERLİN
5.2627
EURO
4.6593

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE...

Malatya'da hayvan yemi taşıyan tır devrildi. Kazada tır şoförü yaralandı. 

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE...

Malatya'da hayvan yemi taşıyan tır devrildi. Kazada tır şoförü yaralandı. 

busabahh
busabahh
20 Şubat 2018 Salı 10:15
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE...

Edinilen bilgilere göre, Mersin'den Elazığ'a hayvan yemi taşınan 53 yaşındaki Süleyman Alagöz idaresindeki 23 KA 947 plakalı tır, çevreyolu Niyazi Mısri Cami mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Tırda bulunan hayvan yemleri yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olası bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Alagöz olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Devrilen tır vinç yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Son Güncelleme: 20.02.2018 10:23
Anahtar Kelimeler:
BusabahmalatyaTır DevrildiMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ELEKTRİK TRAFOSUNU YERİNDEN SÖKTÜ
ELEKTRİK TRAFOSUNU YERİNDEN SÖKTÜ
TERÖR OPERASYONU: 13 TUTUKLAMA
TERÖR OPERASYONU: 13 TUTUKLAMA
İĞRENÇ OLAYA 10 YIL HAPİS CEZASI
İĞRENÇ OLAYA 10 YIL HAPİS CEZASI

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim