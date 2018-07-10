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Dikkat! Yangına Sebep Olabilir

Malatya'da bir evin mutfak kısmında çıkan yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına, prizde bırakıldığı elektrikli ev aletlerinin neden olduğu iddia edildi. 

Dikkat! Yangına Sebep Olabilir

Malatya'da bir evin mutfak kısmında çıkan yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına, prizde bırakıldığı elektrikli ev aletlerinin neden olduğu iddia edildi. 

10 Temmuz 2018 Salı 12:25
Dikkat! Yangına Sebep Olabilir

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi İlyas Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerindeki bir sitenin birinci katında duman çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdiven yardımıyla dumanların çıktığı mutfağa girdi. Ev sahibinin il dışında olduğu öğrenilirken, mutfakta alev alan tost makinesi ve fırını aşağı atan ekipler yangına müdahale etti. Yangına zamanında müdahale edilirken, alevler diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin elektrik prizinden kaynaklandığı iddia edildi. 
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYangınElektirikli Aletler
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