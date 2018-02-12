DHKP/C terör örgütü propagandası yapan kişi gözaltına alındı

Tekirdağ’da DHKP/C terör örgütü propagandasına yönelik sosyal medya hesabından birçok paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı.

Tekirağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ,kişisel sosyal medya hesabından terör örgütü DHKP/C propagandası yapan bir kişiyi tespit etti. DHKP/C terör örgütü propagandasına yönelik birçok paylaşımda bulunan B.B. isimli şahıs sabah saat 06.00 sıralarında Zafer Mahallesi’ndeki evine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.