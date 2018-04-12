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Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, şanlıurfa’nın Birecik ilçesi D-400 karayolunun 8’inci kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 VA 777 plakalı kamyon...

Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, şanlıurfa’nın Birecik ilçesi D-400 karayolunun 8’inci kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 VA 777 plakalı kamyon...

12 Nisan 2018 Perşembe 16:01
Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, şanlıurfa’nın Birecik ilçesi D-400 karayolunun 8’inci kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 VA 777 plakalı kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İtfaiye tarafından çıkartılan sürücü olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın, kamyon sürücüsünün karşı yönden gelen ve sollamaya giren araca çarpmamak için direksiyonu çevirmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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