Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113590
ALTIN
161.428
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2855
EURO
4.6829

Devlet Opera ve Baledeki bıçakla yaralamaya adli kontrol

Samsun Devlet Opera ve Balesinde meydana gelen bıçaklama olayının şüphelisi çıkarıldığı mahkemece adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devlet Opera ve Baledeki bıçakla yaralamaya adli kontrol

Samsun Devlet Opera ve Balesinde meydana gelen bıçaklama olayının şüphelisi çıkarıldığı mahkemece adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

09 Şubat 2018 Cuma 19:04
Devlet Opera ve Baledeki bıçakla yaralamaya adli kontrol

Samsun Devlet Opera ve Balesinde meydana gelen bıçaklama olayının şüphelisi çıkarıldığı mahkemece adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Devlet Opera ve Balede mali işlerde çalışan O.Ö.(36), aynı kurumda şoför olan D.Ç.’nin (53) bıçaklı saldırısında karnından, boynundan ve kafasından yaralandı. O.Ö., Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayın zanlısı polise teslim oldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan D.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erciş’te terör operasyonu
Erciş’te terör operasyonu
Yolcuların gözü önünde şoföre kurşun yağdıran zanlı tutuklandı
Yolcuların gözü önünde şoföre kurşun yağdıran zanlı tutuklandı
Kafe işleten kadına çiçek gönderen adam kurşun yağmuruna tutuldu
Kafe işleten kadına çiçek gönderen adam kurşun yağmuruna tutuldu

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim