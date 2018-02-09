Devlet Opera ve Baledeki bıçakla yaralamaya adli kontrol

Samsun Devlet Opera ve Balesinde meydana gelen bıçaklama olayının şüphelisi çıkarıldığı mahkemece adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Devlet Opera ve Balede mali işlerde çalışan O.Ö.(36), aynı kurumda şoför olan D.Ç.’nin (53) bıçaklı saldırısında karnından, boynundan ve kafasından yaralandı. O.Ö., Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayın zanlısı polise teslim oldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan D.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.