Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir: " FETÖ/PDY’yi ’Bylock’ konusunda yüzde 99 çözdük"

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, 2017 yılına ait trafik, asayiş ve terör örgütü FETÖ’ye yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. Denetimlerin arttığını ancak trafik ceza oranlarının yaklaşık yüzde 25 azaldığını belirten Demir, FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonda ’bylock’ kullananların yüzde 99 oranında çözüldüğünü söyledi.

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaretinde, geçtiğimiz yıla ait trafik, asayiş ve terör olaylarda yapılan çalışmalar ait verileri paylaştı. Emniyet ile milli eğitimin iş birliği içerisinde olduğunu ve okul çevresinde denetimlerin artırıldığını ifade eden Demir, okul çevresindeki uyuşturucu yakalama oranlarında ciddi bir artışın olduğunu, uyuşturucunun satıcıdan içiciye varmadan, güvenlik koridorunda yakalandığını kaydetti. Tarihi konağın yakılması ile ilgili konuşan Demir, orada anormal bir şeyin gözükmediğini belirten Demir, müphem ve muğlak bir durumun olmaması için her türlü tedbiri aldıklarını, failinin adliyeye çıkarıldığını söyledi.

"Halktan gelen çağrılarda yüzde 27’lik bir artış var"

ilk önce Denizli’deki asayiş olaylarına değine Demir, "Gelmeden önce iki yıllık bir mukayese yaptım. 2016 ve 2017yılındaki verilere baktım, Denizli’ye baktığımızda tabiri caizse bir huzur adası, bir huzur kenti olduğunu çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Burada emniyet çalışıyor da diğerleri çalışmıyor manasına asla gelmemeli. Diğer kurumların ve başta halkın çok ciddi bir teveccühü var. 2016-2017 mukayesesi yaparken, muharebe şubesine gelen çağrılardaki oranda bunu görüyoruz. Halkın ciddi bir teveccühü var, ciddi bir rağbet gösteriyorlar. Önceki dönemlere bakıldığı zaman, gelen çağrılarda yüzde 27’lik bir artış var. Zaten bizim beklediğimiz de o ve o artışın geri bildirimin biz çok olumlu alıyoruz. Ön planda olmaktan ziyade, işin icrai tarafından olmak istiyoruz" diye konuştu.

"Olay yerine varmada 16 dakikadan 7,5 dakikaya düştü"

Asayiş ekiplerinin olay yerine varma noktasında da yüzde 50 oranında bir zaman kazanma olduğunu belirten Demir, "155 onlarca arama olmasına rağmen, biz trafik ve asayiş ekiplerini ikiye ayırdık. Olay yerine varma, olaya müdahalede baktığımız zaman ne kadar bir olumlu katkı var, baktığımız zaman işin açığı 16 dakikadan 7.5 dakikaya düşmüş durumdayız. Neredeyse bu iki katına varan olumlu ivme, bir taraftan talepler artıyor ama diğer taraftan tam tersine olumlu gelişme. Şu an yüzde yüz bir artışla, olumlu bir artış, yüzde 7’lere kadar düşürmüş durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Ceza 40 milyondan 31 milyon TL’ye düştü, emniyet kemeri kullanım oranı yüzde 80 arttı"

Kentteki trafik verilerine yönelik bilgiler veren Demir, "Polis ve trafik şubede çalışan arkadaşlarımızın yaptığı önemli işlerden bir tanesi, her gün en az 15 şahsa ’niçin emniyet kemerin yok, ’niçin telefonla konuşuyorsun’ diye ikaz ediyorlar ve bunları da raporluyorlar, bir data oluşturuluyor. Daha sonra tekrarlandıktan sonra cezai müeyyide uyguluyoruz. Yani ilk önce ikaz, sonra ceza, böyle bir sistem belirledik. Önceki yıllara ait herhalde 120 binlere varan bir ikaz yapmışız. Yani bir önceki yıla göre, yüzde 30’luk bir artış, yani çok uygulama, az ceza uyguluyoruz. İşin ceza kısmına gelirsek, 2016 yılında Denizli’de yaklaşık 40 milyon TL bir ceza uygulaması var ama 2017 yılının sonuna bakıldığında bu 31 milyon TL’ye düşmüş durumda. Yani kontrollerde, uygulamalarda neredeyse yüzde 40’lara varan bir artış ama ceza yazmada da aksine ciddi bir düşüş var. Ama burada sevindirici bir şey daha var, emniyet kemeri takma oranı yüzde 50’lerden yüzde 80’lere çıktı. Bakıldığı zaman bu oran Türkiye ortalamasının çok üstünde" ifadelerine yer verdi.

Denizli’de yaklaşık 394-395 bin civarında trafiğe kayıtlı aracın olduğunu belirten Demir, "Buna ortalama yılda net olmamakla birlikte 23 bin 24 bin ilave araç var, bunun içinde sıfır ve ikinci el araç dahil, bu kadar yoğunluğu disiplinize etmek, tabanın, halkın desteği olmadan mümkün değil" dedi.

"FETÖ/PDY’yi ’Bylock’ konusunda yüzde 99 çözdük"

Terör olayları ile ilgili konuşan Demir, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) kullandığı şifreli haberleşe programın ’Bylock’ şüphelilerine yönelik çalışmaları aktardı. İllegalite ile mücadele konusunda her zaman diri olduklarını kaydeden Demir, "İllegalite ile ciddi mücadele var. Denizli’de de, yani biraz iddialı olacak ama bu temel parametreler baz alınırsa ilk sıradadır. Yani Denizli İl Emniyet Müdürü olarak söyleyebilirim, buradaki tüm resmi makamlar çok ciddi asılıyor. Yani emniyet çalışıyor da, falanca çalışmıyor, hayır. Yani Valinin duruşu belli, adliyenin duruşu belli, emniyetin duruşu belli, hadi duruşlar belli, neye göre belli, rakamlara göre bellidir. Geçen Bakanımıza da arz ettim, sadece ’Bylock’ olarak bakmıyoruz, total olarak bakıyoruz. Hakikaten Denizli o noktada çok iyi, Denizli Emniyeti çok iyi. Oran itibariyle ’Bylock’ta hatta yüzde yüz de denilebilir ama yüzde 99 çok rahat diyebilirim" şeklinde konuştu. Emniyet Müdürü Demir, daha sonra basın mensuplarıyla toplu fotoğraf çektirdi.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti İlyas Haytan Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve gazeteciler katıldı.