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Dehşetin yaşandığı okulda, geçici müdür ile eğitime iki gün sonra başlandı

Bursa’da Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu’nda, polis memuru İlhan Özcan’ın, tartıştığı müdür Tülay Taş ve yardımcısı Sinan Delibaş’ı tabancayla vurarak yaralamasının ardından ara verilen eğitime 2 gün sonra...

Dehşetin yaşandığı okulda, geçici müdür ile eğitime iki gün sonra başlandı

Bursa’da Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu’nda, polis memuru İlhan Özcan’ın, tartıştığı müdür Tülay Taş ve yardımcısı Sinan Delibaş’ı tabancayla vurarak yaralamasının ardından ara verilen eğitime 2 gün sonra...

13 Nisan 2018 Cuma 16:40
Dehşetin yaşandığı okulda, geçici müdür ile eğitime iki gün sonra başlandı

Bursa’da Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu’nda, polis memuru İlhan Özcan’ın, tartıştığı müdür Tülay Taş ve yardımcısı Sinan Delibaş’ı tabancayla vurarak yaralamasının ardından ara verilen eğitime 2 gün sonra başlandı. Veliler yaşanan olaydan sonra güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle çocuklarını okula gönderirken tedirgin olduklarını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz çarşamba günü, merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu’nda meydana gelen olayda öğrenci velisi olan polis memuru İlhan Özcan, müdür Tülay Taş ve yardımcısı Sinan Delibaş ile olaydan birkaç gün önce sınıf değiştirme meselesinden tartıştı. Olay günü tabancasını alarak okula gelen polis memuru önce koridorda gördüğü Tülay Taş’a koridorun diğer ucundan ateş etti. Kaçıp odasına giren Taş’ın arkasından gelen İlhan Özcan, müdürü burada yaralayıp daha sonra koridorun diğer ucunda karşılaştığı Sinan Delibaş’a da bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Saldırıda, okul müdürü belinin üstünden, yardımcısı da bacağından yaralandı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan kalçasına 4 kurşun isabet eden müdür Taş ameliyat edilirken, yardımcısı Delibaş’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırı sonrası meslektaşları tarafından yakalanıp gözaltına alınan İlhan Özcan, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öğretmenler ve öğrencilerle birlikte veliler de psiko-sosyal destek alacak

Dehşetin yaşandığı Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu’na geçici müdür atanmasının ardından eğitime yeniden başlandı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce öğretmenlere, 2 gün psiko-sosyal destek verildiği öğrenilirken, öğretmenlere verilen psiko-sosyal desteğin öğrencilere ve velilerine de 1 ay boyunca uygulanacağı kaydedildi. Velilerin çocuklarını okula gönderirken güvenlik zafiyeti nedeniyle huzursuz oldukları belirtildi.
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