Definecilere suçüstü

Olay Sürgü Mahallesi’nde meydana geldi. 3 şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı. Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi’nde definecilerin kaçak kazı yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyon sonucunda, 3 şahıs kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapılan bölgede yapılan incelemede define arayan şahısların 3 metre çapında 6 metre derinliğinde çukur açtıkları, açılan çukuru aydınlatmak için jeneratör kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin kaçak kazı yapmakta kullandıkları 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet çekiç, 1 adet el testeresi, 1 adet levye, 2 adet murç ve 2 adet krom çubuk ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.