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Dakikalarca uğraşan hırsız, iş yerinin kepengini kıramadı

Gaziantep’te bir cep telefon dükkanında meydana gelen hırsızlık girişiminde dakikalarca iş yerinin kepengini açmayı başaramadı. Hırsızın o anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Olay, Gaziantep’te gece saatlerinde...

Dakikalarca uğraşan hırsız, iş yerinin kepengini kıramadı

Gaziantep’te bir cep telefon dükkanında meydana gelen hırsızlık girişiminde dakikalarca iş yerinin kepengini açmayı başaramadı. Hırsızın o anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Olay, Gaziantep’te gece saatlerinde...

15 Nisan 2018 Pazar 12:10
Dakikalarca uğraşan hırsız, iş yerinin kepengini kıramadı

Gaziantep’te bir cep telefon dükkanında meydana gelen hırsızlık girişiminde dakikalarca iş yerinin kepengini açmayı başaramadı. Hırsızın o anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Gaziantep’te gece saatlerinde bir cep telefonu satan iş yerinde meydana geldi. Gece saat 03:00 sıralarında meydana gelen olayda, hırsızlık şüphelisi şahıs iş yerinin kepengini açmaya çalıştı. Elinde tornavida ve bıçak gibi aletlerle dakikalarca kepengi kırmaya ve açmaya çalışan şahıs, tüm çabalarına rağmen kepengi açamadı.

Açtığı delikten zaman zaman iş yerinin içerisine bakan hırsız, zaman zaman ise yere çömelip iş yerini nasıl açabileceğini düşündü. Kepengin kilidini de kontrol eden şahıs, tüm çabalarına rağmen iş yerini açmayı başaramadı. Çalan alarmın üzerine hırsızlıktan vazgeçen şahıs, olay yerinden ayrıldı

Hırsızın yaklaşık 35 dakika süren çabası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye yansıdı.
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